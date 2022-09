Poder Judicial vuelve a desatar enojo y reclamos; mudará juzgados

En la Ciudad Judicial del Veracruz quedarían 5 juzgados los cuales son insuficientes porque existen muchos casos rezagados.



"Recordemos que el distrito judicial de Veracruz tiene un aproximado de un millón de habitantes y como consecuencia el quitar estos dos juzgados va a afectar muchísimo porque lo que se requiere son mayores juzgados, aquí se quedarán 2 juzgados de primera instancia y 3 juzgados especializados en materia familiar, 5, no son suficientes”, remató el presidente del Foro de Licenciados en Derecho, Vicente Pozos Marín.

Como ocurriera en Orizaba meses atrás, abogados volvieron a lanzar reclamos contra el Poder Judicial de Veracruz, ahora por la mudanza de juzgados ubicados en Coatepec y la ciudad de Veracruz hacia otros municipios.Este viernes, abogados de Veracruz y Boca del Río se manifestaron en las instalaciones de la Ciudad Judicial para repudiar a reubicación de dos juzgados de este Distrito a Cardel.Explicaron que el Consejo de la Judicatura determinó trasladar los Juzgados Sexto de Primera Instancia en Materia Civil y el 14, especializados en Materia Familiar, junto con todo el personal, afectando a los enjuiciables que tendrán que desplazarse hasta Cardel para dar seguimiento a sus asuntos.Por su parte, el Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz se pronunció en contra del traslado del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo a la Ciudad Judicial de Naolinco, porque entorpecerá la impartición de justicia.El presidente del referido Foro, Roberto Rodríguez Cruz, incluso convocó a todas los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados a una reunión urgente para frenar “otra de las locuras” de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz.Cabe recordar que abogados de Orizaba llegaron hasta cerrar calles debido a la mudanza del Juzgado Sexto de lo Familiar a Nogales, también por instrucción del Poder Judicial.Como ocurre ahora, advirtieron que habría una afectación importante a los justiciables por tener que desplazarse a hasta aquel municipio.En el caso de la Veracruz-Boca del Río, la presidenta del Colegio de Abogados, Rosario Gayot, afirmó que no se quedarán de brazos cruzados y si no se da marcha atrás tomarán acciones legales.“Estamos buscando el medio de defensa, tenemos que hacer bien el análisis para ver cuál va a ser el medio de defensa idóneo para ir en contra de éstas decisiones. En esta ocasión ya no (se quedarán de brazos cruzados), hemos sido muy pacientes y hemos salido y pasa esto, mira el Tribunal para esto”, dijo.Criticó que las autoridades argumentan mejoras en la administración de justicia y ahorro de recursos, pero sólo generan más gastos a los usuarios, familiares, abogados y al mismo Poder Judicial.Los abogados tendrán que subir sus honorarios y todos los gastos se trasladarán a los justiciables.“El mayor afectado es el justiciable, todas estas personas que vienen a hacer sus trámites dependiendo de cómo van a hacer la división territorial para ver la división territorial que tengan que trasladarse, nosotros de alguna manera les vamos a cobrar, nosotros por hacer nuestro trabajo, cobramos, pero las personas, el tiempo el justiciables es el más afectado”.