Podría adelantarse auditoría al “pobre” Poder Judicial de Veracruz: ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reconoció que hay posibilidades de realizar una auditoría en tiempo real al presupuesto de este año del Poder Judicial de Veracruz para no esperar a revisarlo hasta el 2023.Entrevistada en la Fortaleza de San Carlos donde se llevó a cabo la sesión solemne del Congreso del Estado para entregar la medalla “Heberto Castillo Martínez 2022”, dijo que el ente fiscalizador revisa que en los entes públicos las cuentas sean claras en la aplicación del presupuesto.Aunque expuso que para hacer una auditoría en tiempo real al presupuesto del ejercicio fiscal en curso de un ente público ésta debe ser ordenada por la Legislatura.“Es posible, claro. Tenemos esas atribuciones para hacerlo en tiempo real (…) aquí tendríamos que contar primero con una instrucción del Congreso, la Comisión de Vigilancia podría hacerlo y nosotros lo acataríamos sin problema”.Cabe mencionar que la semana pasada Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dio a conocer que el Poder Judicial no tiene dinero ni para comprar escobas e insumos para los Juzgados de la entidad, por lo que pidió a las juezas, jueces y personal que hagan una cooperación.Cabe mencionar que el Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz pidió que se haga una auditoría al Poder Judicial, toda vez que este año tiene un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos y a poco más de tres meses que concluya el ejercicio fiscal ya no tiene recursos.Al respecto, González Cobos comentó que ni como auditora general ni en lo personal puede dar indicaciones de cómo exactamente deben dirigir el presupuesto en las dependencias.Pero advirtió que lo que se gasta es revisado por el ORFIS y su aplicación tiene que ser acorde a lo que está establecido en el presupuesto, “nosotros vamos a revisar que las cuentas sean claras”.Insistió que la Ley de Fiscalización Superior da atribuciones al ORFIS para revisar el presupuesto en tiempo real, pero debe ordenarse por el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia.