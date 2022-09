Podrían ser dados en adopción niños encadenados que fueron rescatados en Boca del Río

Los niños que fueron rescatados en Boca del Río, de los cuales 2 fueron encontrados encadenados en su vivienda, siguen a resguardo del DIF municipal y es probable que ya no regresen con sus familiares, señaló la directora del sistema, Yamileth Herrera Díaz.Afirmó que ya se entregó a la Fiscalía General del Estado, toda carpeta sobre la investigación a los padres y familiares cercanos en los que se incluye documentación psicológica, trabajo social y estudio socioeconómico, sin embargo, no se ha logrado ubicar a una persona viable para su resguardo.“Los papás no son viables tanto mamá o papá, no tenemos todavía familiar alterno, al parecer sí va a ser un proceso largo.- ¿Los papás van a perder la custodia?- Probablemente, pero eso ya lo decidirán las autoridades”, dijo.Ante este panorama no se descarta que los pequeños de 2, 4, 6 y 8 años sean dados en adopción, en caso de que así lo determinen las autoridades que llevan el caso en la Fiscalía, por lo cual, procedería un proceso judicial para desvincularlos de su familia original.De ser así, el DIF municipal notifica a su parte estatal para que se realice otro procedimiento para que puedan ser dados en adopción.El DIF estatal es el único que puede realizar los trámites de acogimiento legal de los menores.“Empieza un proceso judicial para desvincularlos de la familia de origen y una vez que termina el proceso en el municipio iniciamos otro proceso ante el DIF Estatal porque es la única autoridad que puede hacer procesos de adopción, lo que vamos a buscar después desvincular el segundo proceso para ya vayan dirigidos a lo que es Conecalli para que el DIF pueda encontrar una familia”.Cabe recordar que en la evolución física, los hermanitos presentaron violencia y desnutrición, 3 de ellos, fueron diagnosticados con discapacidad auditiva y de habla.Ya reciben terapia en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER) y trabajarán con ellos para enseñarles lenguaje de señas para mejorar su comunicación, aunque sí se dan a entender.