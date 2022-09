Polémica en Castillo de Teayo por trabajos de mantenimiento a letras turísticas

Gilberto Cifuentes y Oswaldo Vázquez, artistas plásticos que en un tiempo hicieron creaciones juntos, entraron en un abierto conflicto, derivado de la restauración de un trabajo emblemático de este lugar, en la zona norte de Veracruz.La pugna, originada por una rivalidad creativa, se desbordó este jueves, con la rehabilitación de las letras que forman la palabra “Castillo”.Gilberto Cifuentes es el autor del diseño original, sin embargo, y pese a que reside en este mismo lugar, el ayuntamiento encargó la restauración a Oswaldo Vázquez, igualmente con capacidad creativa.En entrevista, Oswaldo Vázquez indicó que, por encomienda del ayuntamiento, se trabaja sobre las letras que forman el nombre del municipio, pues algunos tornillos que las soportan quedaron expuestos y se han oxidado.Además, abundó, se hacen reparaciones, debido a que algunas letras se han fracturado pues los niños se suben en ellas o incluso los adultos se sientan para tomarse fotos del recuerdo.Vázquez aseveró que no se alterarán los grabados originales que realizó Gilberto Cifuentes, con temas culturales y de identidad, pues dijo que están siendo pintados nuevamente.Sin embargo, el autor original consideró que no era necesario borrar por completo tales diseños, como está ocurriendo, sino que era suficiente con retoques, ante lo cual denunció que se trata de un virtual vandalismo con disfraz de restauración.Más aún, acusó a Oswaldo Vázquez de falta de ética, toda vez que ni siquiera se le tomó en consideración para estos trabajos a pesar de ser el autor.Empero, el aludido insistió que no hay vandalismo, sino conservación, dejando en claro que se trabaja solamente en la cara anterior, pues en la parte frontal las letras están intactas, ya que se utilizó una técnica en vitro.Los artistas, ambos reconocidos y con amplia trayectoria, fueron entrevistados por separado, denotando fuerte rivalidad por las obras que cada uno ha realizado durante varios años.Asimismo, el caso generó polémica social, pues algunas personas opinaron que las letras no requerían mantenimiento, mientras que otros apuntaron que era necesario resanar el letrero y darle retoques pues ya estaba descolorido.