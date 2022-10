Policía Cibernética está rebasada por hackers, critican

El presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Roberto Ceja Cortés, afirmó que la Policía Cibernética está rebasada por los delincuentes ante las nuevas modalidades de extorsión, robo y suplantación de identidad, en aplicaciones se mensajería instantánea como WhatsApp.Y es que cuestionó que esta corporación de seguridad en Internet, aunque tenga tecnología y adiestramiento en el área informática, no está haciendo su trabajo para evitar que haya más víctimas de los ciberdelincuentes, que a su decir, estarían operando desde las cárceles.“La Policía Cibernética no está haciendo lo suficiente, por más que tenga tecnología y adiestramiento en el sistema, no está haciendo su trabajo. Está siendo rebasada por esos delincuentes cibernéticos que (operan) desde las cárceles”, fustigó.A su decir, quienes cometen estos delitos lo hacen “desde los lugares más remotos”, teniendo “la facilidad de adquirir grandes cantidades (de dinero) en detrimento del público en general”.Añadió que la organización que lidera en la entidad está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para que se hagan las adecuaciones legales y se pueda accionar contra los extorsionadores o ladrones virtuales.“Pero desafortunadamente, las autoridades parecen que lo ignoran y nos cierran las puertas. Siempre hemos tratado de contribuir en todos los temas que preocupan a la sociedad; sin embargo, las autoridades siempre se han mantenido con puertas cerradas”, lamentó Ceja Cortés.El litigante insistió que la norma jurídica no está adecuada a las necesidades actuales de la sociedad y a las trasformaciones que derivan las nuevas tecnologías de la comunicación.“La delincuencia crea sistemas más sofisticados, siempre va unos pasos adelante. La Policía se encuentra rebasada en ese sentido. Hay que adecuar la norma jurídica y los procedimientos que pueden existir”, consideró.Puso como ejemplo que en caso de secuestro, la policía no pueda identificar la ubicación del vehículo o de un celular para poder dar con los delincuentes que tienen secuestrada a una persona, cuando sí se tienen estos medios.“No se puede imaginar siquiera uno, toda la necesidad que tiene la policía de especializarse”, precisó al tiempo que cuestionó que la instancia ministerial se denomine autónoma, cuando se caracteriza por “una deficiencia técnica y jurídica”.