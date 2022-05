Policía de Ixaczoquitlán abusaron al retener migrantes, advierte Derechos Humanos

Durante la retención de migrantes que hiciera la Policía Municipal de Ixaczoquitlán este miércoles sí se violaron derechos de los extranjeros, indicó el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Manuel Antonio Sánchez Hernández."De entrada sí hay una violación a los derechos de los migrantes y aunque esto se resuelva después de la queja, hay una violación al libre tránsito. Hay por ahí otra queja de un mexicano (el chófer del autobús) que va con ellos y habla de agresiones de parte de los policías".Añadió que los migrantes no tuvieron por qué estar detenidos durante dos horas en el entronque de Escamela."No debieron haber sido detenidos aunque lo llamen de otra forma, ellos deben seguir su camino, incluso aunque no tuvieran la visa humanitaria no los puede detener ninguna autoridad. Tampoco se puede decir que les estaban prestando auxilio porque ellos iban en la autopista y los metieron aquí".Destacó que en este caso, donde todos portaban su Visa para poder transitar por México, no debió haber ocurrido esta detención de parte de los uniformados de Ixtaczoquitlán."Las quejas se pueden iniciar de oficio por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero en alguna parte del procedimiento se debe solicitar la ratificación de la misma y tampoco se puede continuar si ellos siguieron su camino".Indicó que lo ocurrido este día con la policía de Ixtaczoquitlán y estos migrantes, es el resultado de la falta de capacitación. "De hecho firmamos convenios con el ayuntamiento la semana pasada y creo que es lo primero que debemos hacer: iniciar con la capacitación a los policías".Es de recordar que esta tarde fueron detenidos por la policía zoquiteca, de manera ilegal 67 migrantes entre niños y mujeres, provenientes de Venezuela, Angola, Cuba y Haití, cuando viajaban en un autobús con dirección a México. Durante dos horas los uniformados no los dejaron ir, incluso en el entronque de Escamela, pretendían que se subieran a un microbus para llevarlos a la comandancia.