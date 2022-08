Policía de Orizaba acusado de violación sigue libre, lamenta familia de víctima

A poco más de un mes de que una joven de 16 años fuera víctima de abuso sexual presuntamente por parte de un Policía Turístico de Orizaba, el sujeto se encuentra libre y las autoridades municipales tal parece que encubren al presunto delincuente, acusaron familiares de la chica.Comentaron que desgraciadamente no hay acciones claras por parte de la Fiscalía, que tendría que integrar debidamente la carpeta y judicializar el caso.Señalaron que se ha sabido que se han hecho algunas diligencias, pero no ven que el caso avance.Consideraron que algo tiene que ver el que se estén enfrentando a un policía municipal de Orizaba que tal parece es protegido y solapado por las autoridades.Mencionaron que saben que se han puesto obstáculos para dar el nombre y la identificación y el ayuntamiento no colabora ni la Fiscalía pone interés.Comentaron que hay un doble discurso, pues por un lado se dice una cosa pero en la realidad hay otra.Respecto al caso, lse conoce que a la fecha ha habido nula intervención de la procuraduría para la Defensa del Menor, tampoco del Instituto Municipal de la Mujer y se ven omisiones por todos lados, lo cual es preocupante porque a la menor se le está revictimizando.Cabe recordar que los hechos se dieron el pasado 29 de junio, cuando la menor ingresó a un edificio en abandono junto a dos amigas y ahí fueron sorprendidas por policías turísticos, uno de los cuales intimidó a las menores y se llevó a una aparte en donde abusó sexualmente de ella, delito por el cual fue alejado de sus funciones pero sigue libre, lo mismo que los elementos que estuvieron con él y que presumiblemente se percataron de lo ocurrido..