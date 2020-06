Policía de Poza Rica intentó detener a hombre por no usar cubrebocas pero él tampoco llevaba

Ciudadanos de Poza Rica confrontaron a un policía municipal que pretendía detener a un hombre por no usar cubrebocas, acusando que el mismo elemento municipal tampoco portaba uno.



En el video que circula por redes sociales, el policía justifica que sí llevaba cubrebocas pero se le cayó al forcejear con el detenido.



Los hechos ocurrieron este lunes sobre la avenida Heriberto Kehoe Vicent, en la acera del mercado Poza Rica, donde un elemento de seguridad se vio rodeado de personas que le reclamaban que las medidas que apliquen las autoridades deben ser equitativas para todos.



“En el jaloneo, él me lo tiró”, dijo el policía a la gente señalando el lugar donde estaba su cubrebocas.



Hasta el momento, el área de Comunicación Social del Gobierno de Poza Rica no ha emitido información sobre los hechos.



Por ahora, las autoridades locales sólo han informado hace días de una persona esposada y trasladada a las instalaciones de la Policía Municipal por no usar cubrebocas.



Se confirmó que la multa administrativa por no usar cubrebocas es de 300 pesos, de acuerdo con la boleta que se difunde en redes sociales, donde con uso de pluma se explica la sanción pero no está especificada la razón, aunque debe ser expedida.



Desde que se anunció la medida restrictiva, no se ha aclarado cuánto pagarán los pozarricenses por desacato al uso obligado de cubrebocas.