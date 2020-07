Policía disparó contra joven por “accidente”, se entregó a Fiscalía: Alcalde de Veracruz

El alcalde Fernando Yunes Márquez confirmó que el elemento de la Policía Municipal que baleó, presuntamente de forma accidental, a un joven en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, voluntariamente se puso a disposición de las autoridades.



En entrevista telefónica, el munícipe dijo que de acuerdo al informe policial, los hechos ocurridos la tarde del pasado martes y que terminaron con la vida de Jonathan, de 27 años, por perforación de pulmón a causa del balazo, fueron “no intencionales”.



"Lo que sabemos es que la patrulla en donde iban elementos municipales estatales y navales le hace el alto, se da una persecución. (...) De manera no intencional se activa el arma de un Policía Municipal que le da a este joven cerca del hombro", dijo.



Contrario a lo que menciona la familia del occiso, Yunes Márquez comentó que de acuerdo a lo relatado por los policías, los mismos uniformados le brindaron primeros auxilios e incluso llamaron a la Cruz Roja, aunque testigos oculares dijeron que fueron los vecinos quienes le llamaron a los paramédicos, que tardaron alrededor de 40 minutos en llegar.



“Los mismos elementos le dan el auxilio y le llaman a la Cruz Roja y de inmediato, conforme se establece el procedimiento, el elemento se pone de manera voluntaria a disposición de la Fiscalía; (...) está bajo resguardo ministerial y de la Fiscalía para determinar su situación justicia, hoy va a rendir declaración. (...) Es un accidente muy lamentable, el (policía) no tiene nada que ocultar”, dijo.



Yunes Márquez aseguró que tras el incidente, se le brindó respaldo jurídico a la familia y apoyo en gastos funerarios.



"Desde el momento que ocurrió este hecho, se tuvo contacto con la familia por parte de la Coordinación Jurídica de la Policía Municipal para aclarar el suceso y brindar apoyo para gastos funerarios ", agregó.



Ahora, el Ayuntamiento está a la espera de lo que determine la Fiscalía General del Estado en torno a este caso, para saber la situación legal del uniformado y su responsabilidad en este presunto homicidio.



No obstante, la familia de Jonathan exige justicia, acusando que incluso los testigos han sido amenazados y ahora temen que el policía detenido quede libre.