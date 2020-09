Policía Estatal “cobraba piso” a sexoservidoras de Xalapa; extorsionaban a clientes

Cuotas de 500 y mil 500 pesos pedían elementos de la Policía Estatal a trabajadoras sexuales sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa, afirmó el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández.



Detalló que por esto se interpusieron hasta 30 denuncias contra los policías, siendo señalados de extorsiones y acoso, incluso contra los clientes de las sexoservidoras.



"Nos decían compañeras que cuando suben a su cliente, estaba la patrulla, a la siguiente cuadra bajaban a la chica, al cliente que veían ahí lo extorsionaban, porque algunos eran funcionarios públicos, lo tengo que decir, entonces ahí es donde abusan los operativos. Se les pide piso, entre 500 y mil 500", dijo.



Callejas Hernández mencionó que estos delitos ya son de hace varios años pero por temor no denuncian.



“Hay algunas que nos han comentado que las siguen hasta su casa, les dicen que ya saben dónde viven, quién es su familia y por eso no denuncian”.



Además, lamentó que no todas las autoridades tengan el compromiso de atender las dejas de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.



“Aunque hay avances en unas áreas, desafortunadamente en otras no se da lo que esperaba”, dijo.



Criticó que en la Fiscalía General del Estado (FGE), en el protocolo que ellos contemplan para la comunidad, sólo contiene un glosario de las letras LGBTTTI, sin un mecanismo de actuación ni armonización donde se tipifiquen los crimines de odio y acompañamiento a los familiares de las víctimas, entre otros puntos relacionados con las violaciones a los derechos de los integrantes de la diversidad sexual.