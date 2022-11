Policía Estatal rescata a 2 víctimas de secuestro virtual, en Catemaco

Una pareja que se encontraba secuestrada virtualmente en un domicilio de Catemaco, fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, informando los agraviados que los delincuentes que se identificaron vía telefónica como integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, los obligaron a depositar varios miles de pesos.Fuentes cercanas al caso indicaron que un hombre de identidad reservada solicitó el auxilio de elementos de la Policía Estatal, indicando que supuestos integrantes de un grupo del crimen organizado los estaban extorsionando y que lo habían obligado a depositar cierta cantidad de dinero para que no les hicieran daños.La víctima relató que dichos sujetos le hicieron llamadas telefónicas, indicando que lo tenían vigilado afuera de su casa y que no reportara nada a alguna autoridad, de lo contrario los matarían.Manifestó que junto a él se encontraba otra persona, la cual permanecía en su casa, debido a que los delincuentes le dieron indicaciones que únicamente saldría él para realizar el deposito del dinero que estos exigían.Refirió que minutos después de haber hecho el deposito de varios miles de pesos, encontró a los policías estatales, a quienes les pidió el auxilio.De inmediato los agentes policiales se trasladaron al domicilio del agraviado y rescataron a la otra persona, a la que le indicaron que no tenía que temer, ya que se trataba de un secuestro virtual.Los elementos de la Policía Estatal asesoraron a los agraviados y les indicaron que denunciaran los hechos antes la Fiscalía General del Estado.Sobre este tipo de casos la Secretaría de Seguridad Pública ha dado recomendaciones que, en caso de ser víctimas de secuestro virtual o extorsión, cuelguen la llamada y denuncien ante la autoridad correspondiente o llamen al 911 para que reciban la asesoría pertinente.