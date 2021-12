Policía Municipal de Xalapa tiene anomalías por aclarar

La contralora municipal de Xalapa, Andrea Doria Ortiz, exhibió que el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, José Ignacio Rodríguez Platas, fue y ha sido omiso en presentar información solicitada para sustanciar las auditorías que llevó a cabo en dicha área.Durante la exposición de su informe, en la sesión ordinaria de Cabildo de este martes, expuso que desde el 19 de mayo de 2021, le informó al funcionario del inicio de la Revisión de tipo Financiera, Operacional, de Resultado de Programas y de Legalidad, bajo el número C/DA/R003/2021.Indicó que el objetivo de la misma era verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones, programas, estrategias y objetivos, así como el cumplimiento a las leyes, reglamentos y protocolos de actuación vigentes en materia de seguridad ciudadana y tránsito municipal, en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y primer trimestre del ejercicio 2021.Doria Ortiz abundó que para llevar a cabo los trabajos de revisión, el alcance de verificación tanto documental como física comprendió la verificación del estatus de los Manuales Administrativos propios de la Dirección; 30 Expedientes de personal operativo; ocho expedientes de adjudicaciones directas; la verificación al 100% de plantilla de personal y verificación del parque vehicular.De este análisis, se le solicitó diversa información relativa a cinco observaciones, el pasado 12 de noviembre, a fin de subsanarlas, mismas que no contestó adecuadamente y a pocos días de concluir la actual administración, sigue sin presentar.Estas observaciones están relacionadas a las diferencias entre el número del personal que contiene la plantilla proporcionada por la dependencia revisada y la plantilla proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos.Además, de 30 expedientes laborales que se seleccionaron para un revisión, se pudo constatar que ninguno de éstos se encontraba debidamente documentado e integrado, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).La Contraloría xalapeña también detectó que de los ocho expedientes de adjudicación directa solicitados para revisión, la Dirección de Seguridad Ciudadana solamente proporcionó cuatro, pero ninguno se encuentra debidamente integrado documentalmente.“Entonces todos los hallazgos que se tuvieron en esta auditoría, a fecha presente ya han sido notificados a los servidores titulares de estas dependencias y ya se han iniciado también las investigaciones respectivas”, precisó ante la Comuna.Asimismo, acotó que se observó una adquisición de un arco móvil de identificación vehicular por un importe de 2 millones 478 mil 163.39 pesos, mismo que se encuentra inoperable puesto que el software no está conectado a ninguna base de datos de librerías de Registro Público Vehicular (REPUVE) y chip de holograma, ya que es incompatible.Adicionalmente, detectó 14 vehículos oficiales sin uso, toda vez que a la fecha de la revisión tenían descomposturas, de lo cual la Dirección no presentó evidencia documental para dar continuidad a su reparación, pese a que tenía asignado un millón 600 mil pesos para reparación y mantenimiento de estas unidades.La titular de la Contraloría Municipal apuntó que si bien José Ignacio Rodríguez Platas respondió a los requerimientos los días 23 y 24 de noviembre, una vez analizada la información se definió como no atendidas las cinco observaciones resultado de la revisión, por lo que éstas siguen estando firmes.