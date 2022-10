Policía que robe o traicione al pueblo pagará consecuencias: Cuitláhuac

Luego de que policías estatales de Veracruz fueran sorprendidos saqueando un tráiler en Puebla y tras la detención de un exmando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por desaparición, el gobernador Cuitláhuac García advirtió que quien “robe, mienta o traicione al pueblo” pagará las consecuencias.En conferencia de prensa, el mandatario recordó que se ha trabajado para apoyar a los policías con mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y hasta créditos de vivienda, por lo que sí se ha retribuido la buena actuación policial.Además, debido a que él mismo no se ha corrompido, señaló que tiene la autoridad moral para convocar a todo su Gabinete y a cada funcionario a conducirse bajo los principios de la “Cuarta Transformación”.“No me presto a cochupos o moches y no tenemos pactos con la delincuencia. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para convocar a todo mi gabinete y funcionarios de este gobierno a conducirse bajo los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Quien no lo entienda así, más temprano que nunca pagará las consecuencias de sus actos. En este gobierno no se solapará a nadie”, advirtió.Sobre los tres policías detenidos en Puebla, García Jiménez confirmó que serán suspendidos de nueva cuenta advirtió que su Gobierno “no solapará” estas acciones.El mandatario refirió que instruyó al titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a colaborar con la Fiscalía poblana para esclarecer el caso, así como iniciar una investigación a través de Asuntos Internos.Manifestó que por unos elementos que no cumplen con los principios de la institución, se debe afectar la imagen de la misma que se busca rescatar a través de acciones para dignificar a los efectivos.“He instruido al Secretario de Seguridad Pública a suspender a los tres elementos de seguridad involucrados en los hechos suscitados en Puebla donde se les involucra con otros de aquel estado por el tiempo que dure la investigación; dos, se colabore con la Fiscalía que lleva el caso en aquel estado sobre cualquier petición que realice para esclarecer lo sucedido”.Además, informó que también ordenó una investigación interna y un procedimiento administrativo de sanción contra el elemento Alan “N”, quien fuera director de Operaciones de la misma Secretaría y fue aprehendido por la desaparición del director de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero, “El Archie”, su compañero.Se actuará “por faltar a los principios que rigen a la Secretaría de Seguridad Pública, no acatar los reiterados llamados a un comportamiento honesto y de apego a protocolos”, finalizó el mandatario.