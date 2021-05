Policías de Cerro Azul, en norte de Veracruz, demandan aumento salarial

Tras concluir su turno, un grupo de elementos de la Policía Municipal de Cerro Azul, en el norte del Estado, se manifestaron “de brazos caídos” para exigir que se cumpla con el aumento salarial prometido desde meses atrás.



Los uniformados se plantaron en la explanada del ayuntamiento, donde mencionar que durante los poco más de tres años de la actual administración no han recibido incremento salarial, a diferencia de otros trabajadores al servicio del municipio.



Sin hacer declaraciones directas, pues aclararon que no tienen un representante, los guardianes del orden se mantuvieron en silencio frente al Palacio Municipal, hasta que más tarde dialogaron con algunos integrantes del Cabildo.



Tras el diálogo los uniformados se retiraron, haciendo mención solamente que el tema será planteado en el cabildo, para que posteriormente se les dé una respuesta concreta.



Los policías aclararon que no descuidarán los servicios, pero advirtieron que, de no ser resueltas sus peticiones se verán en la necesidad de recurrir a otras acciones.