Policías de Coatzacoalcos atienden hasta 5 reportes diarios de violencia familiar

La Policía Municipal de Coatzacoalcos recibe hasta cinco llamadas diarias de parte de mujeres que son víctimas de violencia familiar, confirmó el titular de la corporación, Víctor Osorio Soler, en el marco del Día de la Mujer.



Insistió que la incidencia delictiva en este delito no ha disminuido, al contrario, permanece y durante los fines de semana aumentan las quejas.



“No, no ha disminuido, es una cuestión cultural, pareciera ser que es un patrón que se repite los fines de semana, se repite entre semana, son cinco o cuatro llamados diarios de violencia familiar en toda la ciudad”, recalcó.



Lamentó que la mayoría de las mujeres que piden ayuda no siguen el proceso de la denuncia y terminan perdonando a sus agresores.



Las colonias con mayor incidencia son el Centro y Villa Allende, aunque también colonias del poniente.



“Cuando llega la policía, el abusador se calma y como la policía se lo llevará detenido, la persona que denuncia dice no ya no, se calmó y todo queda en llamado de atención, no podemos hacer más sino denuncian”, expresó.



Insistió en que las mujeres denuncien este tipo de abusos por parte de sus parejas o familia, de lo contrario pareciera que es parte de la cultura dejarse violentar.