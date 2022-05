Policías de Coatzacoalcos ignoran leyes... pero ya los capacitan

Ante la falta de conocimiento en temas básicos como el Bando de Policía y Buen Gobierno, Código de Procedimientos Penales y hasta las leyes de Tránsito, a lo largo de dos meses, los elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos serán capacitados en temas de derechos humanos, igualdad y discriminación.Este lunes 9 de mayo arrancaron las sesiones que tendrán como límite solo 30 asistentes por día para poder atender y solucionar cada duda de los participantes.Se trata de un trabajo en coordinación con el Ayuntamiento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Tonatiuh Hernández Sarmiento, delegado de la CEDH en Coatzacoalcos, indicó que estas capacitaciones son de suma impedancia pues acercan a la autoridad con la ciudadanía."Vamos a capacitar a todos. En esta primera etapa será de Derechos Humanos en México y Derecho a la Igualdad y no discriminación. Son 30 por día, no más de 30 para cumplir con abordar todos los temas y que quienes vienen estén en un ambiente didacticamente adecuado, para la atención requerida necesaria y se pueda abundar", dijo.Explicó que el objetivo es que los uniformados conozcan cómo eficientizar su labor, cuáles son sus obligaciones, la preparación que deben tener para cumplir leyes, normas, reglamentos, que tengan acceso a ellos y los conozcan para cumplirlos y evitar señalamientos por ciudadanos.El curso está diseñado para esa actividad, no que solo el expositor maneje los temas, sino que despejen dudas y participen."Lo que nos damos cuenta es que les falta conocimiento en cuestiones como Mando de Policía y Buen Gobierno, código de procedimientos penales, las leyes de tránsito, es decir todo aquello que tiene que ver de forma directa con su función y no tienen acceso a esas funciones y tiene como finalidad mejorar su servicio y mejor acercamiento con la ciudadanía", finalizó.