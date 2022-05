Policías de Coatzacoalcos intentan que negocios denuncien el cobro de piso

La Policía Municipal de Coatzacoalcos atiende hasta 5 o 6 denuncias de "cobro de piso" en agravio de comerciantes, informó el área de proximidad de la corporación.Ante esto, desde los últimos días se han reforzado las tareas para brindar información a quienes laboran o son dueños de empresas, principalmente en la zona centro o la congregación de Las Barrillas, donde este delito se ha incrementado considerablemente.La encargada del departamento de proximidad, Karen Ivonne Ivette Arcos Carrillo,expresó que las actividades consisten en acudir a los negocios, presentarse con dueños y empleados para explicarles sobre la prevención y cómo denunciar la extorsión, pues la gente teme hacerlo por desconfianza."Las actividades se hacen diarias en las colonias con mayor incidencia delictiva. El barrido se hace por el cobro de piso, extorsiones y se da la información de los números telefónicos 089 y 911, además de las patrullas que los pueden atender. Asimismo, vamos a las escuelas que es donde también se han presentado estos casos", sostuvo.Los elementos policiacos se reunieron en el Parque Independencia para recibir trípticos informativos y volantes, donde se detalla números telefónicos, aplicaciones y más para prevenir y presentar denuncias de delitos y posteriormente entregarlos a la población."Somos 23 elementos del área de proximidad y 120 de la guardia, vamos a los comercios, saludamos, les preguntamos qué incidencias han tenido y se les dice cómo deben actuar. Por ejemplo que cuando vayan a cerrar que estén acompañados, que no haya tanta gente en la caja, tener cámaras y tener el botón de alerta", indicó.Actualmente no se tiene una cifra específica de a cuántos comercios piensan ir pero el plan es hacerlo en cada uno de los que encuentren en sus recorridos a pie.Lamentó que muchas personas no quieren denunciar por miedo pero dijo que ellos trabajan para darle confianza a los agraviados.