Policías de SSP no frenan sus abusos contra comunidad LGBT, denuncian

El presidente de la asociación civil Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, denunció que el acoso policial hacia la comunidad sexodiversa en la Capital sigue ocurriendo, pese a que las autoridades afirman que los elementos están capacitados para evitar incurrir en estas agresiones.En entrevista, comentó que tienen documentadas dos denuncias por supuesto mal actuar de los uniformados, sin que las mismas hayan avanzado, precisando que una tiene tres años y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no ha hecho algo al respecto."Se dicen capacitados, se dicen amigables, y realmente vemos otras cosas. Lo que llevamos creo que van dos denuncias, pero realmente no han avanzado. Hay un chico trans dentro de las filas de Seguridad Pública que lleva más de tres años con una denuncia de acoso, discriminación, hostigamiento y la Secretaría (de Seguridad Pública) no está haciendo nada realmente", acusó.Sobre los crímenes de odio en el Estado, Ruiz Moreno indicó que el 2021 cerró con una cifra entre 22 y 25 asesinatos de integrantes de la comunidad sexodiversa, y apuntó que recientemente una chica trans fue agredida en la colonia Revolución."El año pasado fue más cruel para nuestras poblaciones diversas. Es el índice más alto. Quisiéramos que ya no existieran cifras, que ya no tuviéramos que lamentar. Como colectivos vamos a seguir levantando la voz, tomando las calles las veces que sean necesarias", reiteró.Por otro lado, el activista celebró la aprobación en el Senado de la República de la prohibición de las terapias de conversión en el país, así como la aprobación del matrimonio en el Estado de México, con lo que suman ya 29 Entidades Federativas donde las parejas del mismo sexo pueden casarse.No obstante, lamentó que en el Congreso de Veracruz no haya prosperado la iniciativa que promovieron las organizaciones por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ para prohibir estas terapias, señalando que a sus integrantes no les interesan los ciudadanos, sino sus intereses personales."Seguimos levantando la voz por los crímenes de odio, ya se cumple un año del asesinato de Miguel Ángel Sulvarán Cholo. Vamos a alzar la voz para que se le haga justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE), realmente se ponga a trabajar", cuestionó.