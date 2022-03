Policías de Veracruz arriesgan su vida y ni casa propia tienen, lamenta SSP

El 90 por ciento de los policías estatales no tienen casa propia y pagan renta, pese a arriesgar su vida todos los días en beneficio de la población, expresó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, al referir que en esta administración se otorgan todos los beneficios a los elementos para que no caigan en actos de corrupción o vínculos con grupos delincuenciales.Durante el evento para anunciar el programa de créditos para vivienda para policías operativos con la banca Banorte, Hugo Gutiérrez expresó que ahora sólo los policías de Veracruz pueden acceder a un crédito hipotecario y con algunos otros beneficios como el seguro de vida.“Este es el primer Estado con este tipo de créditos. Yo fui policía y lo más triste era llegar a tu casa, ver a tus hijos, a tu esposa y no tener tu vivienda propia y el vecino que tenía otro tipo de trabajo, que no ponía en riesgo su vida, a él si le daban crédito”, señaló.Por tanto, se han generado las condiciones para evitar que los elementos se coludan con los grupos delincuenciales.En este punto, refirió que en lo que va del año han cesado a 10 policías por circunstancias de no cumplir con los protocolos, de extorsión o de incumplir con las indicaciones de los oficiales, además, 26 han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.Para finalizar y sobre los créditos a los que pueden acceder los elementos operativos, recordó que los salarios se han dignificado desde el inicio de esta administración, de manera que el sueldo mínimo de un policía en Veracruz es de 15 mil 800 pesos y con base en ello se otorgan los créditos hipotecarios en Banorte.