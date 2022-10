Policías que mataron a Carlos en Cuartel de San José deben estar en la cárcel

María del Carmen Landa, madre de Carlos Navarro, joven de 33 años, que murió por golpes de policías en el Cuartel “Heriberto Jara Corona” de Xalapa, según constató la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , demandó justicia y cárcel para los elementos involucrados.Este jueves, ella acudió a las instalaciones de la misma CEDH para que le informaran sobre la recomendación emitida hacia la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la muerte de Carlos, ocurrida el 2 de mayo de 2020 al ingresar a los separos del también conocido como “Cuartel de San José”.“No me avisaron. Yo lo vi en alcalorpolitico.com. Ahí fue donde yo me enteré y yo dije: ‘bueno, ¿cómo es que está saliendo y a mí no me han avisado nada?’. Entonces es por eso que ahorita acudí. Solicitamos una audiencia con la doctora Namiko (Matzumoto, titular de la Comisión)”, añadió.Tras reunirse con integrantes de la CEDH, María Landa informó que le hicieron llegar un documento en el que se comprueba la responsabilidad de un elemento de la SSP, cuyo nombre se exhibe en la indagatoria.Carlos Navarro fue detenido el 2 de mayo de 2020 por cometer faltas administrativas en una tienda de autoservicio. Sin embargo, su familia se enteró de los hechos un día después, cuando un Fiscal informó a su madre que debía acudir a reconocer y recoger el cuerpo después de que ellos (la familia) intentaron localizarlo ante distintas instancias.Aunque policías reportaron que el detenido presuntamente había ingerido drogas, en los dictámenes periciales de las muestras de sangre, humor vítreo y fragmento de hígado tomadas a los restos, se determinó que no había en él presencia de alcohol ni de drogas, según confirmó la CEDH.La investigación del organismo presidido por Namiko Matzumoto determinó que, con base en el relato de testigos, Carlos habría sido golpeado por varios policías al momento de ser trasladado a una celda después de su ingreso al cuartel, contradiciendo la versión de la autoridad.Policías justificaron que forcejearon con él para someterlo debido a que los agredió. Sin embargo, se determinó que no existe correlación entre las lesiones que pudieron haberle ocasionado las técnicas de sujeción que el policía involucrado refirió haber empleado, frente “a los múltiples traumatismos que presentó la víctima, mismos que provocaron su fallecimiento”.La familia denunció el hecho y, en autos de la carpeta de investigación, iniciada en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Xalapa, existe un dictamen de la necrocirugía que le fue realizada el 3 de mayo, con detalles de más de 20 lesiones ante morten en el área corporal externa de la víctima:“Concluyéndose que la causa de muerte fue mixta con motivo de un infarto agudo al miocardio fulminante y por el conjunto de traumatismos descritos en dicho dictamen. Las mismas causas de fallecimiento fueron asentadas en el certificado y acta de defunción”.