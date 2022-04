Política energética la decidirán los mexicanos: Rocío Nahle García

Luego de la reunión que sostuvo el Gobierno de México con el enviado especial de Estados Unidos en materia del clima para abordar la reforma energética, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó que la política energética del país es un tema que se resolverá entre los mexicanos.Resaltó que fue una reunión cordial en la que se informó sobre los alcances de la reforma pero no habrá un seguimiento del tema con dicho país, pues se manifestaron al margen de la soberanía y poder de decisión de México.“No hay ninguna mesa con Estados Unidos, fue una reunión muy cordial y muy respetuosa en donde se explicó el alcance de esta reforma y de nuestra política energética pero no hay ninguna mesa que le tenga que dar seguimiento, esto es sólo de los mexicanos y lo vamos a resolver los mexicanos”, dijo.La titular de la SENER indicó que este mes concluyen los foros que se han realizado en todo el país sobre la reforma eléctrica y también será en este abril en que se vote en el Congreso de la Unión.“Es una reforma que nos beneficia a todos los mexicanos, se va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y con ello no nada más se obtiene una seguridad energética, sino que el gobierno, cualquier gobierno en turno, tiene el control para tener tarifas justas; hoy en España, Europa y Estados Unidos, las tarifas son mucho más caras que en este país”, dijo.La Secretaria de Energía insistió en que esta reforma representa mejores tarifas de electricidad en comparación con otros países.