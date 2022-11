Ponen a concurso administración de caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por segunda ocasión, llevó a Concurso Público Nacional la prestación de servicios para la administración, operación, explotación, mantenimiento y conservación de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos.La obra se realizará en el ejercicio 2023 y se estima un plazo de ejecución de 12 meses. El registro de participantes cerrará el viernes de la próxima semana.Cabe mencionar que a finales del año 2020 se sometió a concurso dicha obra para ser ejecutada en el 2021, sin embargo, se declaró desierto debido a que ninguna de las propuestas presentadas reunió los requisitos solicitados, de acuerdo con el Acta de Fallo de fecha 11 de enero de 2021, suscrita por Guillermo Velarde Gaxiola, jefe de la Unidad de Licitaciones de la SIOP.Fueron tres las personas morales que se inscribieron para el concurso, de las cuales, una no se presentó al acto de apertura de propuestas, por lo que sólo quedaron dos.La persona moral que se inscribió y no se presentó fue “Crivexa S.A. de C.V”.El licitante “Desarrollos y Servicios Enaro S.A. de C.V”. en participación conjunta con “Grupo Industrial Permart S.A. de C.V”., presentó una propuesta de 12 millones 771 mil 627.88 pesos.Y la empresa “MERP Pavimentos S.A. de C.V” en participación conjunta con “Servicios Portuarios Integrales de Minatitlán, Veracruz S.A. de C.V”, presentó una propuesta de 13 millones 94 mil 907.3 pesos.Aunque estás no se evaluaron por resultar inelegibles para adjudicación, por rebasar el monto del presupuesto base.Ahora, de nueva cuenta la obra se somete a Concurso Público Nacional.