Ponen básculas en tianguis de Río Blanco para que compradores no se dejen engañar

Debido a las quejas constantes por parte de los ciudadanos por productos mal pesados en los tianguis de Río Blanco, la Dirección de Comercio y Turismo del Ayuntamiento, a cargo de Guillermo Cruz Jiménez, ha decidido colocar básculas de uso público en un punto de cada lugar para que la gente pueda constatar que lo que pagó es lo que se lleva.El funcionario municipal indicó que a lo largo del año han sido recurrentes las quejas de la población por esta causa, sobre todo con frutos de la temporada, por lo que en un inicio se pensó en aplicar multas por parte de los coordinadores de los tianguis, pero posteriormente se pensó en colocar básculas y así los vendedores sepan que no es tan fácil engañar a los consumidores.En caso de detectarse esta situación, indicó, el castigo será que el comerciante que incurra en no dar kilos de kilo no podrá presentarse un día de venta.Recordó que son varios los tianguis que se ponen en el municipio, como el 21 de Marzo y el de la Modelo.“La sanción es para que los vendedores vean que hay seriedad por parte de nosotros y vendan lo que corresponde al ciudadano”.Mencionó que las quejas por parte de la gente son porque les faltan 200 gramos o 300 gramos en cada kilo y por eso ya se está cotizando las básculas y se espera tenerlas colocadas la próxima semana.Cabe comentar que este jueves unas personas se quejaron porque al comprar un producto del cual se ofertaban dos kilogramos a un precio, se dieron cuenta que el peso era 400 gramos menor.