Ponen plazo a líderes sindicales de Veracruz para adaptarse a nueva Ley

Los sindicatos de Veracruz tienen hasta antes de mayo del próximo año para adecuar sus estatutos o podrían perder la representatividad laboral en los centros de trabajo, advirtió la titular de la Secretaría del Trabajo, Dorheny García Cayetano.En entrevista, la servidora pública indicó que incluso el cambio podría palparse en la individualización de contratos, sin perjuicio para el trabajador.Recordó la entrada en vigor de la reforma laboral en la entidad a partir de octubre de este año, con lo que entre otras cosas se eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) para dar paso a la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, también establece algunos cambios en los sindicatos que deben completarse a la brevedad.Precisó que de no revisarse los estatutos sindicales y adecuarse a la normatividad que actualmente establece la Ley Federal del Trabajo, los actuales líderes podrían perder este nombramiento en los centros laborales.“Que hagan esta reivindicación que les falta porque va a haber un plazo que es en mayo, donde van a pasar entonces si no es contrato colectivo a una situación individualizada”, dijo.Insistió que este último supuesto no acarrearía perjuicios a los trabajadores, sin embargo con alguna constancia de representatividad “algún otro líder sindical podría asumir esta parte de tener la representación sindical de esa fuente laboral”.A pesar de que la Secretaria dijo que han detectado que algunos sindicatos no han hecho las adecuaciones a los estatutos, sostuvo que Veracruz se encuentra entre las diez entidades con más incidencia en estas revisiones.Por ello, recomendó que lo hagan antes del 1 de mayo del próximo año, fecha fatal para las adecuaciones.“No es en perjuicio de los trabajadores porque se quedarían con las mismas condiciones negociadas pero sí es importante que vayan revisando las dirigencias sindicales cómo hacen estas adaptaciones”, reiteró.