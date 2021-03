Ponen plazo a partidos políticos para regresar listas nominales tras elecciones 

Los partidos políticos tendrán hasta 45 días hábiles, después de la jornada comicial del 6 de junio, para devolver los cuadernillos con las listas nominales de electores que reciban por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Lo anterior conforme al Mecanismo para el manejo, distribución y recuperación de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y Lista Nominal de Electores con Datos Acotados en los Consejos Distritales y Municipales.



En dicho documento, se estipula que el OPLE Veracruz hará entrega de los tantos solicitados para los Partidos Políticos Locales y en su caso Candidaturas Independientes, pero en el caso de estas últimas la lista comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en el que participen, tratándose de Distritos o Municipios.



Además, se precisa que en todo momento queda prohibido reproducir o almacenar por ningún medio impreso, magnético u óptico dichos cuadernillos; imponiéndoseles la obligación de salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales contenidos allí.



El día de las votaciones, y al término del escrutinio y cómputo de la casilla, la presidencia de la mesa directiva pedirá a los representantes partidistas su devolución a fin de que dichos ejemplares sean integrados al paquete electoral.



En caso de que no lo hagan a la autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o en su caso, por no haberse instalado la casilla, deberán ser entregados a los Consejos Distritales o Consejos Municipales, en un plazo no mayor a 45 días hábiles después de la jornada comicial.



Para lo cual OPLE les requerirá dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la jornada electoral, la devolución íntegra y oportuna de todos y cada uno de los listados nominales que le hayan sido proporcionados, y le notificará al INE de su solicitud.



Al culminar el plazo máximo, deberá notificar a la autoridad electoral nacional los partidos políticos o candidaturas independientes involucrados en la omisión de devolver los cuadernillos, indicando la cantidad entregada y la cantidad no devuelta.



Cabe recordar que en las elecciones municipales y legislativas de este año será la primera vez que se maneje una lista nominal con datos acotados, lo que significa que ya no contendrá la fotografía del elector, sino únicamente el nombre y el apellido paterno y la primera inicial del apellido materno.