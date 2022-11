Ponen trabas a mujeres cuando acuden a denunciar violencia, acusan

La mañana de este jueves Myriam Lagunes Marín, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Veracruz, protestó en las escalinatas de la Catedral de Xalapa contra los feminicidios y lamentó que en dependencias de algunos municipios les piden a las víctimas el acta de nacimiento de su agresor para poder hacer una denuncia.“Las cruces son en protesta por los feminicidios en Veracruz. Esta es la cuarta ocasión consecutiva que salimos en noviembre. Es triste porque no quisiéramos que se hiciera una tradición. Estamos esperando que esta situación cambie y que no tengamos que salir todos los años a decir lo mismo. Pero esto es porque no hay respuestas institucionales que necesitamos”, señaló.Mencionó que la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Violencia Feminicida en Veracruz fue decretada el 24 de noviembre del 2016, sin embargo dijo que después de seis años y tres cambios de gobiernos no ven los resultados claros ni un puntual seguimiento de las recomendaciones emitidas.“Por el contrario, actualmente tenemos también una segunda alerta por agravio comparado, y ahora mismo existe un grupo de trabajo que analiza la posibilidad de decretar una tercera alerta de violencia de género contra las mujeres, ahora por desaparición”, expuso.Declaró que las agresiones contra mujeres van en aumento en Veracruz, el Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres, reportó de enero de enero a septiembre de 2022, 499 desapariciones, 68 feminicidios, 79 homicidios y 370 agresiones.“A pesar de que maquillen las carpetas de investigación, la percepción de la violencia contra las mujeres es una realidad innegable, las constantes manifestaciones nos han hecho más conscientes de esta realidad, jóvenes universitarias, mujeres políticas, amas de casa, profesionistas e inclusive niñas pequeñas se han convertido en una cifra más de quienes se han visto impactadas por la falta de atención a la violencia”.Agregó que el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) regresó más de un millón de pesos porque no pudo ejercer el recurso para atender la violencia contra las mujeres, además de que después de dos años sigue habiendo una encargada y no una titular en esta dependencia.“El IVM, requiere una directora, presupuesto y gente preparada. La encargada de despacho no puede tomar esas decisiones, ellos están haciendo como que sí pero la realidad es que no. El refugio tiene muchas quejas. Hace dos años una mujer usuaria falleció al interior de éste y no han dado datos claros”.Finalizó diciendo que la violencia contra las mujeres tiene que ser combatida de manera integral y por todas las dependencias e instancias de Gobierno, situación que hasta ahora no ha sucedido.