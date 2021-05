Por 10 años buscaron a Ricardo; su cadáver lo tenían autoridades de Veracruz

Los casos de negligencia entre los responsables de la procuración de justicia en Veracruz siguen saliendo a la luz ante la inquebrantable lucha de familiares de desaparecidos.



Ahora se descubrió que hace casi 10 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el mando de Salvador Mikel Rivera, extravió evidencias de un peritaje hecho tras el hallazgo de un cadáver en un camino de Banderilla.



El cuerpo era del mesero Ricardo Guzmán Pérez, a quien sus familiares reportaron como desaparecido desde el 27 de octubre de 2011.



Debido a que se traspapelaron las fotografías del occiso en otro expediente, desde entonces su familia pasó año tras año buscándolo.



Guzmán Pérez, de oficio mesero, fue hallado sin vida y con huellas de violencia en un camino a Banderilla cuatro días después de que se reportó su desaparición, según familiares de la víctima.



Ante la negligencia de la autoridad, el cuerpo fue enviado a la fosa común y ahora la familia quiere recuperar los restos para darles sepultura.



Apenas el 8 de marzo de este año la hermana de la víctima, Aurea Guzmán Pérez, detalló a medios de comunicación que su familiar pudo haber sido confundido con otra persona al ser “levantado” junto a otra persona en la calle Hortensia.



La integrante del Colectivo por la Paz narró que el joven vivía y trabajaba en la capital del Estado para mantener a su hijo de entonces un año.



Desde esa fecha, sus familiares se enfrentaron a las trabas de la entonces Procuraduría General de Justicia, que en aquel momento se excusó de tener muchos casos pendientes para no seguir la búsqueda. Las autoridades sólo informaron que su hermano fue trasladado a Xico.



Incluso, en la entrevista de hace apenas unos meses, Aurea le envió un mensaje a su hermano para que regresara a casa:



“Ojalá y nos esté viendo y donde quiera que esté que buscara la manera de regresar con su familia, con su hijo y con su mamá que lo sigue esperando”, dijo al sembrar un árbol con motivo de los casos de desaparecidos como parte de una faena en el cerro de Macuiltépetl.



Sin embargo, aunque su familia mantenía la búsqueda el cuerpo de Ricardo Guzmán Pérez ya había sido hallado casi 10 años antes.



Este mes los familiares de la víctima se enteraron que en realidad el joven fue hallado cuatro días después de su desaparición y la entonces Procuraduría lo mandó a una fosa común.



Una persona cercana al caso, que prefirió mantener su nombre bajo reserva, dijo que de los archivos que tenía que presentar la autoridad, tomados en el levantamiento del cuerpo y posterior a la necropsia, solo conservaron uno y con mala calidad, por lo que ni siquiera se aprecia la identidad de la persona, y con ello su familia descartó que fuese Ricardo.



No obstante, hace alrededor de un mes, en un expediente distinto estaban las fotos del hallazgo del cadáver de Ricardo.



“Eso fue apenas ahorita; ellos los tienen en carpetas foliadas, se reconoció en una foto un rasgo familiar y las fotos las tenían en esa misma numeración -expediente- y nos mostraron las demás fotos y se vio que él era”, dijo.



La persona recriminó que la autoridad hizo perder años de su vida a los familiares de Ricardo Guzmán por el mal trabajo realizado y ni siquiera ha ofrecido una disculpa a las víctimas indirectas.



“Ellos nada más presentaron los archivos, las fotos. Comentaban que van a seguir con el trámite para hacer la entrega de los restos”, explicó.



Agregó que a la fecha aún no se ha detallado a la familia la causa de la muerte del joven que en ese momento tenía 33 años y que fue encontrado a orilla de una carretera.



La Fiscalía tiene ubicado el lugar donde fue enterrado el mesero y ahora esperan las diligencias necesarias para que los restos sean exhumados y entregados a los familiares.