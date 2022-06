Por 5 escuelas con COVID no se adelantará cierre del ciclo: SEV

Pese a los casos de COVID-19 en algunas escuelas del Estado, el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, reiteró que no hay motivo para adelantar el cierre del ciclo escolar 2021-2022, por lo que se mantiene hasta el 28 de julio.Recordó que son apenas cinco planteles de los 24 mil los que han reportado contagios de Coronavirus, por lo que no es razón suficiente para concluir las clases antes de la fecha prevista."Son cinco escuelas en todo Veracruz, de las 24 mil que hay. Entonces no podríamos hacer un llamado para suspender o adelantar el cierre del ciclo escolar con cinco escuelas, o sea, los números son claros", manifestó en entrevista al tiempo que precisó que por indicaciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se adelanta el cierre del ciclo escolar."También platicamos eso en la Comisión Nacional de Educación (CONAEDU), le hicimos ese llamado fraterno a los Secretarios de Educación de otros Estados, porque nos inquieta; que otros se adelanten nos inquieta", puntualizó el funcionario estatal.Desde el Gimnasio Omega, a donde acudió con su hija de 7 años a la aplicación de la vacuna contra el SARS-COV-2, expuso que sus redes sociales "están invadidas" de docentes que tienen dudas sobre la conclusión de las clases.Escobar García acotó que a través del modelo de Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles (AFI), la ruta que se tiene sobre el rezago educativo generado por la pandemia es continuar resarciéndolo y si se adelanta el cierre del ciclo escolar, no se logrará este objetivo."Le digo honestamente a las maestras y maestros, hoy la patria nos necesita en las aulas", mencionó al destacar sanciones contra quienes decidan cerrar la enseñanza antes del 28 de julio.Por otro lado, indicó que hoy emitirá una circular donde se establezca como prioridad la vacunación contra el COVID-19, para que se permita a los niños faltar a clases para ir por la aplicación de la dosis en los casos de Xalapa, Veracruz Puerto y Boca del Río."Ahí no va a haber ningún tipo de problema, lo reitero, mi llamado es a los maestros, tiene que haber una apertura total, la prioridad es el esquema de vacunación, tiene que haber flexibilidad. Voy a mandar hoy una circular a todos los diferentes niveles educativos, en el cual tenemos que hacer este llamado que tiene que haber apertura y sobre todo compresión", precisó.