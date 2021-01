Por “acuerdos ocultos” del PAN, se enturbió alianza con PRI y PRD

Por “acuerdos ocultos” del PAN, las posturas soberbias y las pretensiones de imponer en la mesa de negociación de la alianza propuestas necias e inamovibles, se ha enturbiado la ruta trazada por PRI-PAN y PRD, para conformar una coalición en Veracruz.Al referir lo anterior, el dirigente perredista, Sergio Cadena Martínez, hizo responsable al líder del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, de presentar negociaciones donde prevalece una postura que solo privilegia intereses personales y de grupo partidista, lo que ha detenido la negociación de la coalición.“El desdén y la soberbia que ha mostrado la dirigencia panista ha dificultado la concreción de acuerdos”, asentó durante conferencia de prensa conjunta con el dirigente del instituto tricolor, Marlon Ramírez Marín.En este sentido, Sergio Cadena refirió que no se puede luchar contra un autoritarismo, si se permite otro de características semejantes. “No podemos ofertar democracia a las y los veracruzanos si las posturas egoístas y las imposiciones son permitidas y toleradas por los aliados”, asentó en clara alusión a Guzmán Avilés.A decir del líder del partido del sol azteca, la falta de compromiso y la imposición acaban con el mínimo de confianza para llegar a un acuerdo e incluso, dejan entrever que no se cumple con la palabra empeñada porque están obligados a atender otros acuerdos ocultos, reiteró.“Es decepcionante que ahora el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, intente tergiversar las causas de una ruptura política que el mismo generó. Manifestar su buena fe y su disposición cuando no la ha habido, es de cínicos y mentirosos”, asentó.Ante ello, sostuvo que el Partido de la Revolución Democrática mantiene su compromiso con las y los veracruzanos y reitera el llamado a construir un gran frente político opositor, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional.“El PRD y el PRI continuaremos y reforzaremos el compromiso histórico de enfrentar y contener las intenciones de un poder político autoritario que pretende destruir las instituciones que son contrapeso del gobierno y que recurre al encono que ha fracturado a la sociedad mexicana”, dejó en claro.Para finalizar, Cadena Martínez dijo que ambos partidos continuarán caminando, convocando a la sociedad civil, a los grupos políticos y a los sectores productivos, para conformar un frente opositor con definiciones claras y objetivos comunes que se sumen al rescate de Veracruz, pero por lo pronto las negociaciones con el PAN están detenidas y esperan a que recapacite para continuar y hacer realidad la coalición entre los tres institutos.