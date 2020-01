Por ahora, coronavirus no pone en alerta a aduanas de México

No hay alertas sanitarias en aduanas de México pese al brote de coronavirus en países asiáticos, informó el titular de la Administración General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil.



Durante su visita a Veracruz para revisar el avance de las nuevas instalaciones de la Aduana Marítima en la zona de ampliación del puerto en Bahía Norte de la ciudad de Veracruz, el funcionario federal dijo que si bien la Secretaría de Salud está tomando precauciones al respecto, no hay alertas sanitarias en torno a esta enfermedad.



“Bueno, esto corresponde al Sector Salud pero actualmente no hay alertas en aduanas de este tipo de casos. De los más de 7 mil 500 trabajadores que hay en las aduanas marítimas y aeropuertos, pues si se reporta algún enfermo se informa al sector salud y se procede”, dijo.



Cabe recordar que desde principios de este 2020, se encendieron alertas sanitarias en Asia luego de la confirmación de pacientes enfermos de coronavirus en Wahun, China.



Actualmente, el número de muertos por este padecimiento en China se eleva a 25 y en cuanto a infectados confirmados en el país asiático se han registrado más de 830, esto de acuerdo a la Comisión Nacional de Sanidad.



Mientras que en México, hay algunos casos de pacientes con síntomas parecidos a los que presenta el coronavirus, mismos que están bajo vigilancia para confirmar o descartar que sea infección por este virus.



Por otra parte, Ahued Bardahuil dijo que requieren más de mil trabajadores adicionales a los que ya operan en las aduanas mexicanas, esto ante el crecimiento en la recepción de mercancía de un 18 por ciento, respecto al 2018.



En otro tema, refirió que han dado de baja a más de mil 300 empresas por funcionamiento irregular y venta de piratería y de las que se encuentran certificadas, más de 110 empresas han sido suspendidas del padrón.