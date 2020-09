Por ahora, descartan riesgo con ríos Jamapa y Cotaxtla por crecida

Autoridades de Protección Civil del Ayuntamiento de Medellín de Bravo monitorean los ríos Jamapa y Cotaxtla ante el temor de una crecida por las lluvias del Frente Frío número 4.



Al respecto, el director de Protección Civil, Leopoldo Moreno, informó que hasta el momento ambos ríos se mantienen en 2 metros por debajo de su escala crítica, por lo que enfatizó que no existe riesgo de desbordamiento.



Sin embargo, aclaró que se mantendrán vigilando para alertar a la población ante alguna crecida repentina.



“Están en su nivel normal como de dos metros o 1.90 aproximadamente, estoy en comunicación con mis homólogos de Jamapa y Cotaxtla, (…) mientras tanto, vamos a estar haciendo recorridos en colonias y fraccionamientos por cualquier daño debido al evento de norte”, dijo.



En cuanto a afectaciones, mencionó que de momento no se han presentado daños en viviendas o vialidades derivado de las fuertes rachas.



No obstante, invitó a la población a reportar cualquier daño o emergencia al teléfono 229 955 47 74, ya que recordó que alrededor de las 3 de la tarde es cuando se prevé que las rachas de viento intensifiquen su intensidad.