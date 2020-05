Por ahora, iglesias seguirán cerradas en Veracruz: Asuntos Religiosos

El director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, aseveró que las iglesias de las diferentes religiones seguirán con las actividades a puerta cerrada.



"Vamos a seguir trabajando de la misma manera con ellos. Hasta el momento, todas las iglesias han mostrado bastante responsabilidad, han limitado mucho sus actividades religiosas, los cultos, las misas y demás".



En ese sentido dijo, no será necesario hacer un exhorto o "apretón a las iglesias para que continúen con las medidas por la contingencia sanitaria".



"Ellos, de manera responsable y voluntaria, han asumido todas las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud. Hasta que la Secretaría de Salud no haga pronunciamiento, las misas seguirán a puerta cerrada".



Así también, expuso que las actividades de las diferentes religiones se reanudarán de manera paulatina.



Respecto a eventos pendientes, mencionó que continúan pospuestos, esto es para, bodas, quinceaños, bautizos, confirmaciones y, lo más requerido, las misas de graduación.



"Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de las graduaciones, que ya estaban en puerta muchas y se han estado posponiendo precisamente por eso. Tengo muy presente el caso de la Facultad de Derecho, que la misma iglesia les dijo que ahorita no podían hacer la misa por cuestiones de la emergencia sanitaria".



De igual forma, refirió que sería irresponsable que una vez abiertas las iglesias, la gente se congregara de manera masiva como ha sucedido en otros países.



Para finalizar, señaló que el desacuerdo suscitado con el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, referente a la Reforma Electoral, ya quedó aclarado.



"Platicamos con el padre Suazo, ya se aclaró el punto, no hay nada detrás de la Reforma Electoral. Todos tenemos derecho a opinar pero lo reitero, creo que aquí fue una falta de información", concluyó.