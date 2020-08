Por ahora, ninguna vacuna sirve contra el coronavirus, reitera Salud estatal

La Secretaria de Salud del Estado desmintió que la Vacuna Triple Viral sirva para prevenir el contagio por Coronavirus.



Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para evitar difundir información falsa, que genera incertidumbre entre la ciudadanía, por lo que recomendaron seguir los canales oficiales para enterarse de la situación real de la pandemia.



“Se ha pensado que la vacuna triple viral que es la de sarampión, rubéola y parotiditis sirve para prevenir o es tratamiento de COVID-19, lo cual es totalmente falso; esta vacuna debe ser usada única y exclusivamente para el propósito que fue creada, toda vez que no hay ningún tipo de evidencia científica que indique su uso para coronavirus”, se aclaró.



Reiteró que hasta la fecha no hay evidencia que determine sobre algún medicamento específico o vacuna para hacer frente al COVID-19.



“Y aquí, repito, hasta el momento no hay ningún medicamento cien por ciento efectivo contra el coronavirus y la vacuna específica para esta enfermedad aún no está disponible comercialmente. Por lo tanto, a la comunidad médica, le invito a que nos apoyen reforzando la protección de la salud e informando correctamente a la población”, expusieron.



En este sentido, se aseguró que la Secretaría de Salud estatal, así como federal cuentan con un equipo de protección contra riesgos sanitarios que está al día con los temas tan importantes que involucran la vida de la ciudadanía.



“Y ya se han emitido las alertas correspondientes para avisar a toda la población sobre la falsedad de la versión respecto de la vacuna tripe viral; así debe ser, todos en el sector salud estamos para protegerlos; así que nuevamente los exhortamos a que nos permitan hacerlo”.



Por lo anterior, las autoridades insistieron la recomendación a la población de aplicar los protocolos sanitarios, así como en caso de presentar algún síntoma, de inmediato lo reporten para recibir atención.



“Reforcemos las medidas preventivas, hay que estar atentos a su estado de salud, porque a la aparición de los primeros síntomas, hay que avisar inmediatamente al sector salud, ya sea acudiendo a alguna unidad médica o llamando al 800 0123456, así podrán tener una atención médica especializada y ustedes mismos facilitarán las oportunidades de salir lo mejor posible de esa enfermedad”, finalizaron en el mensaje diario a la población veracruzana.