Por ahora, no hay fuerte aumento en canasta básica, señalan

Después del 6 de enero se podría tener un panorama más amplio en referencia a los aumentos que habría en la canasta básica, afirmó el representante de la Unión Zapatista de Deudores, David González Rojas, quien mentó que hasta el momento no se notan incrementos tan fuertes.Y es que apuntó que al inicio del año es complicado decir si hay aumento en los productos que generalmente consumen las familias, la que sí se observó que tuvo alza al finalizar el 2022, fue la carne de cerdo, pero quizá respondió a la temporada.Aunque dejó en claro que en los hogares donde existe la falta de empleo, la cuesta de enero bien podría sentirse en gran medida.También comentó que un sin número de personas se endeudaron en estas fiestas decembrinas, sin embargo no como en años pasados, pues ahora la gente ya analiza más en adquirir un compromiso económico que al paso del tiempo le signifique un problema.Pero hizo el llamado a los ciudadanos para que piensen dos veces si piden préstamos, pues a veces se pagan intereses y la cuenta nunca disminuye.González Rojas, indicó que en diciembre sí hubo una gran movilidad económica en donde aún y cuando la economía no fue del todo estable, al menos se percibió una lenta recuperación que sí benefició a los sectores.