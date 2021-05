Por ahora, todavía no pagan en UMAS a jubilados de Veracruz

Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) solicitaron frenar la determinación emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá cuantificarse en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.



Dolores Martínez Amilpa, presidenta de COPIPEV, comentó que aunque al grupo que conforma en la ciudad de Xalapa, aún no se han hecho los pagos en UMAS, se están solidarizando con los próximos trabajadores.



"Un pensionado del ISSSTE, puede cobrar como máximo 26 mil con las UMAS, si fuera el salario mínimo, 46 mil. En este momento no nos aplica la UMA, más que en el Impuesto Sobre la Renta".



Con una protesta en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, indicó que lo único que buscan los pensionados, es no perder valor adquisitivo, por lo que urgieroneron una vinculación de la Seguridad Social, al salario mínimo.



"En este momento no se nos aplican, pero estamos previniendo. En el estado de Veracruz somos 32 mil pensionados. Nuestra petición es que toda nuestra Seguridad Social se vincule al salario mínimo", concluyó.