Por ahora, Xalapa no se endeudará con adelanto de recursos federales

Aunque no lo descartó, el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que por ahora su administración no contempla un adelanto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).Cabe recordar que en enero pasado, el Congreso del Estado aprobó a los 212 municipios acceder a créditos pagaderos en sus administraciones que concluyen en 2025, siempre que los recursos se destinen a obras, educación, sanidad y que permitan la productividad.Entre los montos aprobados por la Legislatura, se permitió a la Capital del Estado acceder a financiamientos hasta por 124 millones de pesos.Sin embargo, el munícipe refirió que “en este momento” aún no se contempla comprometer los recursos del FISM.“No hemos requerido; tenemos el plan de obras ya aprobado para este año y de ser necesario tendríamos que justificarlo. Sin embargo, pronto presentaremos el Plan de Desarrollo Municipal para que sea acorde con las acciones y la inversión”.“Por el momento el Ayuntamiento no lo requiere (el adelanto de participaciones); tendría que justificarlo para poder accesar. Es una fuente de recursos importantes para agilizar las obras”, opinó.Cabe recordar que, de acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en caso de que no se concrete el proyecto de Tren Ligero, como “plan b” se buscaría realizar un paso a desnivel o la ampliación de carriles en la avenida Lázaro Cárdenas.Por esta razón, tanto la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) como el Gobernador se han reunido con el Alcalde para discutir la viabilidad de esas obras.De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, para acceder a los créditos los contratos deberán contar con el apoyo del 33 por ciento de los Cabildos y los montos solicitados deberán ser saldados antes de que concluyan su actual periodo, el 31 de diciembre de 2025.