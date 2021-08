Por ahorrar, Hipólito dejó a xalapeños sin seguro para emergencias

Por ahorrarse 5 millones de pesos anuales, el Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por Hipólito Rodríguez Herrero, canceló el seguro que protegía a los xalapeños contra daños ocasionados en sus viviendas en caso de inundaciones, granizo, caídas de rayo e incendios, lo que ahora ha ocasionados que cientos de familias de la capital del estado afectadas por el paso del huracán Grace, hayan quedado desprotegidas.



En ese sentido, el programa “Mi hogar seguro”, implementado en la administración de Americo Zuñiga Martinez, hacía posible que todas las familias que pagaran el predial accedieran a un seguro de hasta 60 mil pesos, en caso de que sus viviendas resultaran afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, como el que se presentó este fin de semana en Xalapa.



Para tal fin, el Ayuntamiento de Xalapa destinaba 5 millones de pesos al año para la contratación del seguro, sin embargo, al inicio de la administración morenista, Hipólito Rodríguez Herrero decidió dejar de pagar dicho seguro pues no era “financieramente viable”, a pesar de que sólo representaba el 0.31 por ciento del presupuesto anual del municipio, que para 2021 asciende a mil 588 millones de pesos.



Dicha decisión, ha ocasionado que ante las inundaciones ocurridas en mayo pasado y el presente fin de semana, en el que incluso, 7 personas perdieron la vida, las familias xalapeñas no cuenten con el respaldo que antes les otorgaba el Ayuntamiento.



Apenas en mayo pasado, el Alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez se comprometió a retomar un programa similar a “Mi Hogar Seguro”, que convirtió a Xalapa en un modelo en materia de protección, sin embargo desapareció al inicio de su administración.



Es decir, Hipólito Rodríguez no realizó ninguna acción para asegurar a las familias xalapeñas que luego del paso del huracán Grace, resienten la decisión insensible e incompetente de haber dejado de pagar el seguro que los protegía contra inundaciones por “no ser financieramente viable”.



En contraste, apenas este año, el Alcalde de Xalapa autorizó destinar un presupuesto millonario a la construcción de una estructura tipo pérgola en el Parque Juárez.