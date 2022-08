Por alzas en la canasta básica, venta esta “muertísima” en mercados de Veracruz Puerto

En los mercados del puerto de Veracruz, los comerciantes aseguran que todos los productos de la canasta básica aumentaron los precios y con ventas más bajas que incluso durante la pandemia.Verduras, frutas y abarrotes, han subido hasta 5 pesos, lo cual, está afectando cada vez más la demanda de los productos.El cono de huevo, el aguacate, papa y el aceite son los más caros.“Todo se incrementó fruta y verdura, abarrotes, es un alza espantosa, manejamos abarrote y el que nos surte nos dice el aceite va a subir un 10 por ciento, si vale 50 pesos, sube 10 por ciento, son 5 pesos, ya no es de un peso, son 5 pesos. Esto está fatal, es el año más difícil que estamos pasando por la economía. Ni en la pandemia estuvo tan difícil como ahora, en la pandemia nos favoreció porque la gente hacía pedidos a domicilio”, dijo Inés, del local “Los Orizabeños” del mercado Zaragoza.En el caso del huevo, el cono se comercializa entre 80 y llega hasta 120 pesos de acuerdo con el tamaño del producto.El aguacate está en promedio a 130 el kilogramo del tipo “Hass”, mientras que la papa se vende en 32 pesos el kilogramo.Es decir, el aumento ha sido de hasta un 40 por ciento en lo que va del año.“El huevo llegó a estar en 60-65 y ya estamos hablando de huevo grande, ahorita promedio de 90 a 100 pesos. Hay de 100 y 120”, agregó Alfredo Santiago, comerciante.“Todo subió, papa, aguacate, varios productos subieron de precio y ganarle 3 pesos por kilo porque si no le bajas la gente no compra. La papa está en 32 pesos, estaba en 24 a 20”, indicó Inés.Esto ha generado ventas cada vez más bajas “en el trayecto que llegamos de 7 de la mañana a este horario, está muertísimo, es muy poca la venta”.Agregado a estos productos, la tortilla también llegará a los 25 pesos el kilogramos, entre 2 y 3 pesos más.