Por amenazas, “toda la nómina” de la Alcaldía de Veracruz marchará por Yunes Márquez

La regidora segunda del Ayuntamiento de Veracruz, Ileana Ramírez Domínguez, denunció que trabajadores municipales son obligados bajo amenazas a asistir a la marcha que realizará el Partido Acción Nacional (PAN) en apoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato por la Alcldía.



La edil de extracción panista afirmó que para la marcha que prepara su partido político programada para este domingo, se les está condicionando a los empleados municipales: si no asisten, los corren.



Aseguró que no bastando con eso, les piden llevar a tres personas para hacer más nutrido el contingente y poder aprobar su asistencia, ya que les pasarán lista antes y después de dicha marcha.



“Todos tenemos el conocimiento del modus operandi en el Ayuntamiento, así como obligan en plena pandemia a acudir a recorridos de Miguel Ángel Yunes y donde les piden que además tienen que llevar a tres personas más, obvio que toda la nómina estará el domingo también en la marcha y si no van, seguramente le dicen pues te corremos”, dijo.



Afirmó que en dicha marcha no sólo habrá trabajadores de confianza, sino también empleados sindicalizados, ya que su la líder sindical opera en contubernio con el alcalde Fernando Yunes, quien es hermano del excandidato.



Según Ramírez Domínguez, esta orden baja desde Jefatura de Gabinete de la Presidencia Municipal hacia los direcciones, quienes a su vez le comunican a sus empleados sobre la obligación de asistir y que “tienen su dinámica, que pasan lista al principio y al final”.



La edil, quien no niega ser panista, aseguró que Yunes Márquez busca victimizarse, por eso en la convocatoria que está pactada para las 10:30 de la mañana este domingo pidieron a los asistentes acudir vestidos de blanco.