El Ayuntamiento de Xico es el primero en ser dado de baja como centro de capacitación del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, debido a distintas anomalías encontradas, informó el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



"Una vez que los mentores informaron de deficiencias que ocurrían en el municipio, en los tutores que era el propio Ayuntamiento, en principio se decidió retirarles el derecho a ser tutores", dijo.



Entrevistado, explicó que se revisan los hechos para determinar si el Ayuntamiento sólo sería acreedor a esta restricción administrativa o bien pudiera derivar en una acción penal.



"Es una restricción que se le está aplicando. (...) No quiero ser tajante pero va a ser difícil que vuelvan a ingresar (al programa). Se está revisando, evidentemente sí, si no, no se les hubiera quitado el derecho de ser tutores, esto tuvo que ser fundamentado y lo que sigue es una revisión para ver si hay otro tipo de hechos, de datos que permitan no sólo tomar una medida administrativa sino algo de otro tipo", acotó.



Agregó que los jóvenes que resultaron afectados , ya se les busca un nuevo centro de trabajo para que puedan permanecer en el programa.



"Obviamente nos hemos dedicado a encontrarles a los jóvenes la posibilidad de tener espacios para que ellos no sean afectados y puedan permanecer en el programa", detalló.



Ante este tipo de situaciones, indicó que en este año las nuevas reglas de operación del programa limitan el número de jóvenes a los centros de trabajo, en este caso para áreas a nivel federal serán hasta 30 jóvenes, a nivel estatal 20, mientras a nivel municipal y en el caso de los Ayuntamientos sólo podrán capacitar a 10 jóvenes.



"En el año 2020, las nuevas reglas de operación y que han sido motivo de estos hechos que estamos localizando, las nuevas reglas ya limitan a los tutores el número de jóvenes a capacitar, a nivel Federal un área tendría hasta 30 jóvenes, estatal sólo 20 y municipal 10", abundó.



Y es que puntualizó que se detectaron casos en los que los Ayuntamientos u otros centros de trabajo tenían más jóvenes beneficiarios que empleados.



"Hay una regla que indica que nadie puede tener más jóvenes del programa que empleados. Algunos se quisieron despachar con la cuchara grande y metieron más jóvenes que empleados y esto no puede ser. El mentor va a ser reforzado para que vigile que esto ocurra como está planeado en las reglas", concluyó.