Por asaltos, autobuses ya no paran en comunidad de Ixtaczoquitlán

Debido a que por los asaltos que se han presentado a unidades del transporte público foráneo que circulan por la autopista 150D Orizaba-Córdoba, los operadores ya no quieren parar a la altura de la comunidad de Sumidero, pobladores de este lugar demandaron a las autoridades municipales actuar para dar seguridad en esa zona.Explicaron que quienes salen a trabajar a Córdoba se encuentran con que los conductores ya no se quieren detener a la altura de Sumidero por la fama que ha tomado este lugar de que aquí asaltan a llos camiones.Indicaron que los delincuentes no son del lugar, simplemente aprovechan esta zona para huir, pero esto ha perjudicado a los pobladores.Indicaron que ahora, las personas que van de regreso a Sumidero se tienen que ir hasta Orizaba y ahí esperar el camión de pasajeros que entra a la comunidad.Señalaron que lo único que se ha hecho hasta ahora es colocar reflectores en la parada de la autopista, pero los presuntos delincuentes seguido los funden.Indicaron que hacen falta verdaderas estrategias en esa zona y que la policía municipal vigile el lugar para que se detenga a los delincuentes o por lo menos éstos vean que si asaltan un autobús ya no les será fácil huir por ahí.