Por aumento al salario mínimo, subirán precios de productos y servicios: CTM

Aun con el aumento al salario mínimo del 15 por ciento, este quedará "pulverizado", afirmó Jaime Anaya Romero, secretario general de la CTM.



Y es que refirió que al registrarse el aumento por consecuencia hay una inflación y el alza de muchos productos y servicios.



Enfatizó que, cada año los aumentos salariales generan una cascada de aumentos a los precios de los insumos, en especial a los de la canasta básica, por lo que al final, no sirve de nada.



Incluso coincidió con líderes empresariales como la presidenta de la CANACOPE, en cuanto a que este anuncio podría generar mayor desempleo, ya que las condiciones económicas del patrón no son las adecuadas para solventar estos gastos y podrían recurrir al recorte de empleos o incluso en la informalidad, es decir, que dejen de pagar prestaciones sociales.



Anaya Romero, también consideró que no era el momento para dicha decisión, ya que la mayoría de los patrones quedaron seriamente lastimados a causa de la pandemia.



El entrevistado incluso no descartó que, para algunos patrones, al no poder cumplir con esta decisión, podrían mediar con los trabajadores, es decir, ofrecer un incremento menor al autorizado, que tendrán que aceptar los empleados a fin de no perder el trabajo.