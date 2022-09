Por avalar la “Ley Nahle”, PAN expulsa a la diputada Nora Jéssica Lagunes

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) expulsó de sus filas a la diputada local, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, luego de que la legisladora votó a favor de la llamada “Ley Nahle”, la cual permite a no nacidos en Veracruz contender por cargos públicos como la gubernatura.Un documento firmado por el secretario nacional de Fortalecimiento Político, Luis Agustín Rodríguez Torres, notifica a Rigoberto Aguilar Zárate, presidente de la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción Nacional en el Estado, sobre la expulsión de la legisladora.Lagunes Jáuregui tenía su registro en el municipio de Comapa, por ello el PAN deberá considerar su salida del partido para realizar la selección de consejeros nacionales, estatales y dirigencias municipales.Hay que recordar que desde el mes de agosto el Comité Directivo Estatal del PAN dio a conocer que inició formalmente el proceso de expulsión en contra de los diputados locales Othón Hernández Candanedo y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, quienes votaron a favor de la “Ley Nahle”.Además, se realizaron los trámites necesarios para que el diputado Hugo González Saavedra deje de pertenecer al Grupo Legislativo del PAN en el Congreso local, ya que no es militante del partido blanquiazulDe esta forma, la bancada terminaría con 6 integrantes para los próximos años de ejercicio de la LXVI Legislatura.El pasado 23 de septiembre el diputado, Othón Hernández Candanedo, confirmó que presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), señalando estar en desacuerdo con actitudes de la dirigencia estatal y nacional del instituto político.El legislador dijo que ya hizo el trámite y no descarta que, para el resto de la Legislatura, puede formar parte de otro grupo legislativo o conformar uno.Este jueves, Hernández Candanedo, afirmó que ya recibió invitaciones de todos los partidos políticos para unirse a ellos incluidos MORENA y el PRI, sin embargo, será hasta después del 4 de noviembre cuando defina su situación.Luego de que se anunció que se les abrirá un proceso de expulsión, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el diputado Hugo González Saavedra del PAN salieron a justificar su voto a favor de la llamada “Ley Nahle”.Señalaron que el panista Mauricio Kuri González, quien es nacido en Veracruz, actualmente gobierna Querétaro, por ello resultaba incongruente votar en contra.