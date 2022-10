Por bajos precios, cae la producción de café en Veracruz: SEDARPA

Debido a los bajos precios del café, productores han optado por cambiar sus cultivos por caña, limón y aguacate.Veracruz ha pasado del cuarto lugar como productor al onceavo, por eso urge ahora apostar a la calidad en lugar de la cantidad, dijo la subsecretaria de Desarrollo Agrícola de la SEDARPA, Patricia Córdoba Carballo.Aunque no dio cifras, mencionó que es visible la reducción de sembradíos del aromático reiterando que zonas que antes eran cien por ciento cafetaleras ahora producen aguacate, limón y caña."Ha habido un cambio en el uso de suelo y se debe a los precios, si el productor ve que no vale, el café migra a otro cultivo".Con el fin de mejorar los procesos de producción y elevar la calidad del café, el campo y utilizar productos amigables con el planeta, la SEDARPA, CAFECOL y el Ayuntamiento coordinaron trabajos para capacitar a caficultores de Córdoba y 12 municipios de la región para potencializar el cultivo ya que juntos representan una superficie de 25 mil 140 hectáreas en donde se cultiva, produce y cosecha el aromático.Córdoba Carballo, comentó que como parte de la estrategia en la zona de Córdoba hay 30 técnicos para apoyar el cultivo del café a través de escuelas campesinas donde el principal objetivo es elevar la calidad, desde la finca, practicas agroecológicas, cuidando el suelo, la planta, el medio ambiente y que se tenga contacto con productos más sanos.“Córdoba es una de las principales regiones y por eso hicimos un convenio con CAFECOL para los procesos y la comercialización, para eso se requiere trabajar en equipo porque no habrá recurso que alcance; unidos lograremos mejores resultados”, dijo la Subsecretaria de Sedarpa.En el foro se abordó el potencial del café como cultivo comercial de alta calidad; la agroecología y productividad sustentable de las fincas; métodos de beneficiarios; así como las oportunidades que existen en el mercado para el aromático.