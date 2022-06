Por burocracia, todavía no rescatan vestigios arqueológicos en Veracruz Puerto

Debido a retrasos administrativos, los trabajos de salvamento arqueológico en la loma de Río Medio 4, en la ciudad de Veracruz, no se han podido iniciar, lamentó el investigador del Centro-INAH Veracruz, Luis Heredia Barrera.Desde hace dos semanas debieron arrancar las excavaciones en el predio donde se localizaron vestigios con más de mil 500 años de antigüedad pertenecientes a las culturas del centro de Veracruz, sin embargo, el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aún no aprueba el proyecto de salvamento.“Seguimos esperando porque sin ese oficio de aprobación no se puede estar en campo. La cuestión es que es un trámite administrativo, todos los proyectos a nivel nacional se entregan al Consejo de Arqueología, este lo reparta a tres investigadores para que lo revisen, se hagan las observaciones y una vez que se hace todo, le dan a uno la respuesta”, indicó.Cabe recordar que hace aproximadamente dos meses, un habitante dio aviso del hallazgos de los vestigios en el predio donde se realizaban trabajos de construcción de viviendas, por lo cual el INAH verificó que se tratara de piezas arqueológicas.Debido a saqueos que se han registrado, se dispuso de vigilancia privada y así deberá permanecer la loma hasta que el INAH resuelva el proyecto.El costo del proyecto de salvamento arqueológico es de alrededor de 800 mil pesos y tardaría alrededor de un mes para realizar excavaciones para el rescate de las piezas que puedan ser localizadas.