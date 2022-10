Por cercanía con Puebla hay delincuencia, dice Alcalde de Ixtaczoquitlán

En materia de seguridad en el municipio de Ixtaczoquitlán “la situación no es nada sencilla”, reconoció el alcalde morenista Nahúm Álvarez Pellico.Por ello, avaló que el Congreso de la Unión aprobara la reforma en materia de Guardia Nacional para que las fuerzas armadas permanezcan 9 años en las calles haciendo labores de seguridad pública.El munícipe añadió que los hechos violentos que se han presentado en la región ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) para sancionar a los generadores de violencia.Cabe mencionar que a finales del pasado mes de septiembre aparecieron los cuerpos de tres personas en el bulevar Fernando Gutiérrez Barrios de Ixtaczoquitlán, cerca de la colonia José María Morelos.Además, hace tres años desaparecieron 7 comerciantes que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y hasta el momento no se sabe de su paradero.El también exdiputado local, dijo que la situación en su municipio ha mejorado, no obstante, aseveró que, por colindar con el Estado de Puebla, la delincuencia genera hechos de violencia y robos.Cuestionado en torno a que si hay presencia de grupos delincuenciales que se diputan el territorio respondió, “yo considero que sí, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo creo que ha disminuido demasiado”.Dijo conocer el diagnóstico de lo que pasa en la región, ya que es información que se socializa en las Mesa de la Paz que llevan a cabo el Gobierno del Estado, pero por tratarse de un tema de seguridad no los puede dar a conocer.