Por conseguir trabajo, algunos mienten sobre sus enfermedades crónicas

Ante la pandemia, algunas personas mienten sobre su estado de salud en entrevistas con empresas para obtener un trabajo, negando tener hipertensión, diabetes o algún otro padecimiento, afirmó el dirigente de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila.



"Al momento de la entrevista y muchas veces por no decir la verdad o por no perder la oportunidad de tener el espacio determinado en alguna fábrica, muchas veces ocultan esa información. Lamentablemente con el paso de los días cuando se trata de empresas de alto riesgo o que requieren que sean personas en condiciones aptas, es cuando sale a la luz el padecimiento la enfermedad crónica", dijo.



Agregó que se le pide a los trabajadores se atiendan en sus padecimientos crónico-degenerativos, para que puedan asistir a sus actividades laborales.



"En la actualidad los directores de recursos humanos están tras la gente que tiene la diabetes, hipertensión y eso como nosotros como dirigentes nos ocupa, por eso le pedimos al IMSS que no haya desabasto para atender esas enfermedades. Hoy saben ustedes que la diabetes o hipertensión ya no es un tema solo de adultos mayores, sino también los jóvenes somos vulnerables por el tema de la salud".