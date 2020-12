Por contratos con mi prima, “en PEMEX no se dieron cuenta o hubo omisión”: AMLO

Al asegurar que a quien le “metieron gol fue a Petróleos Mexicanos (PEMEX)”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ante los contratos entregados a su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán y que suman más de 365 millones de pesos, se debe de actuar conforme a la ley pero acusó que a pesar de que ordenó no entregarle ningún contrato, en la empresa productiva del Estado no se dieron cuenta o hubo omisión a su orden.



“Lo que pasó es que el año pasado me dijo el director de PEMEX (Octavio Romero Oropeza) 'hay aquí un posible conflicto de interés' y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos y al parecer no se otorgaron esos contratos. Pero luego, como mi prima tiene una empresa que venía contratando con PEMEX tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable de la participación en otra licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas, la de mi prima”.



“Entonces, en PEMEX no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos. Entonces, cuando el director de PEMEX me informa, lo que le digo es que se actúe conforme a la ley, porque no somos iguales. He dicho que aunque se trate de familiares, no va a haber influyentismo”.



- “¿Le metieron gol?”, se le preguntó.



- “Le metieron gol a PEMEX, en el sentido de que debieron cuidar eso”.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario indicó que tiene tranquila su consciencia y aseguró que aunque sus opositores le busquen, no encontrarán en él ningún acto de corrupción.



“No me ha interesado el dinero. No es como ellos, que tienen la deformación, el gusto de vivir en residencias y tener departamentos en el extranjero. Su dios es el dinero, entonces yo no tengo esos gustos, nunca me ha interesado el dinero”.



"También, para que nadie se ofenda, siempre digo que no todo el que tiene (dinero) es malvado, porque hay quienes han hecho su patrimonio conforme a la ley con su trabajo, incluso que invierten, generan trabajo. Pero hay otros que hacen dinero de la noche a la mañana, hay quienes son traficantes de influencias”, concluyó.