Por “corrupción” de exalcaldes, Río Blanco se quedó sin predios para invertir

Al menos cinco inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Río Blanco fueron vendidos a particulares en actos de corrupción de exalcaldes, acusó el actual presidente municipal Ricardo Pérez García.Cuestionado sobre si existe el interés de empresarios en invertir en este municipio, el Edil lamentó los actos de corrupción que llevaron a la pérdida de propiedades que hoy se encuentran en manos de particulares."Lamentablemente por los malos manejos de anteriores administraciones, los predios que tenía el Ayuntamiento fueron vendidos y quedaron en manos de particulares.“Estamos en una búsqueda exhaustiva de ver qué inmuebles o que predios todavía pertenecen al Ayuntamiento, para ofrecerlos a la inversión y se generen fuentes de empleo para el municipio", detalló.Pérez García dijo que no es posible que los bienes de un municipio pasen a ser propiedad de particulares, pero en una acción deshonesta y vergonzosa de ex presidentes, en esta condición están cinco propiedades que pasaron a particulares."Nosotros seguimos trabajando y generando las condiciones para atraer la inversión, hemos visto una buena respuesta, llevamos más de ocho meses y hemos visto una respuesta favorable de ciudadanos que reclaman los servicios municipales.Los ciudadanos están conscientes de que el rezago no es de ahora y se debe contrarrestar de muchas administraciones, donde se cometieron saqueos y omisiones", agregó.En ocho meses, dijo, he hablado con todos los sectores de la población que piden sean atendidas sus calles, sus luminarias y de verdad que nos esforzamos en trabajar para todos los rioblanquenses."No dudo que al término de la administración salgamos por la puerta grande para demostrar a los que vengan que si se puede y se hacen las cosas bien en esta administración", concluyó la entrevista.