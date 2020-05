Por COVID-19, se perderán un millón de empleos en México: AMLO

A expresar que “íbamos tan bien”, hasta antes de la pandemia por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la crisis económica, calcula que en México se perderán alrededor de un millón de empleos por la contingencia de Covid-19.



En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal indicó que después de que en abril se perdieran 500 mil empleos, para mayo se prevé que desaparezcan otros 400 mil empleos.



“Traíamos antes del coronavirus 20 millones 500 mil trabajadores; en abril se perdieron 550 mil empleos, es decir, nos quedamos como con 20 millones de trabajadores, un poco menos. Tengo los datos hasta el 23 de mayo , ¿qué se observa ya en mayo? que ya no hay tanta pérdida de empleos, calculamos que si en abril fueron 550 mil los empleos que se perdieron, ya para mayo van a ser alrededor de 400 mil".



“Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos, guardadas todas las proporciones”.



El mandatario señaló que ante esto, su gobierno ya tiene un plan de recuperación y en donde se pretende crear 2 millones de empleos, mayoritariamente a través de sus programas sociales y de proyectos insignia, como en la construcción del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, así como con la entrada en vigor del T-MEC.



“Nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos , 2 millones de nuevos empleos, ¿de qué manera? Con le programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos pensado en 230 mil jóvenes, que van a ingresar que son adicionales al programa; el programa de Mejoramiento Urbano en 50 ciudades que es impulsar la infraestructura de la construcción, mejorar espacio públicos, mercados, introducir agua, drenaje, construir vivienda, eso nos va a significar 228 mil empleos en lo que resta de este año".



“En Sembrando Vida aumentamos a 200 mil sembradores; el Tren Maya nada más este año 80 mil empleos, la refinería de Dos Bocas, 72 mil empleos, la construcción este año nada más de mil 350 sucursales del Banco de Bienestar van a significar 47 mil empleos; en contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia ya llevamos hasta ahora 45 mil 80 profesionales de la salud contratados y vamos a seguir contratando para que no falten los médicos, no falte enfermas personal de salud que se requiera".



“En el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucia, el aeropuerto “Felipe Ángeles” que esta siendo la Secretaría de la Defensa Nacional, también alrededor de 44 mil empleos”.



El presidente también enlistó las contrataciones que está haciendo el Ejército para la Guardia Nacional, así como en el programa de construcción de caminos rurales



“O sea se van a perder con la crisis, este es mi cálculo, es todo un desafío, alrededor de un millón (de empleos) pero vamos a generar dos millones de nuevos empleos".



Además, indicó, ya se comenzará a reactivar la económica del país, porque a partir del 1 de junio inicia la reactivación de las actividades productivas tras la situación de emergencia del Covid-19 y se abre poco a poco la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz vinculada a Estados Unidos y Canadá “y el 1 de julio inicia el funcionamiento ,entra a funcionar, a operar el Tratando de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, y esto va ayudar mucho”.



“Estoy optimista y quería compartir este entusiasmo que tengo, vamos adelante, nada nos va a detener y la transformación va seguirse llevando a cabo en nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo, que viva México”.